Левандовски - о «Барселоне»: Я очень рад быть в невероятном клубе

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски уверен, что каталонский клуб является подходящей командой для него.

«Я очень рад быть в невероятном клубе и в невероятной команде. Люди верят в меня, и я испытываю прекрасные эмоции», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Добавим, что 34-летний поляк пополнил состав сине-гранатовых летом 2022 года, подписав с командой контракт до конца сезона-2025/26. Сумма его трансфера составила 45 миллионов евро плюс пять миллионов в виде бонусов.

В текущем сезоне Левандовски отыграл 15 матчей, забил 17 голов и отдал четыре результативных паса.