Бояринцев пожелал «Спартаку» составить борьбу «Зениту» за золотые медали РПЛ

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Боринцев надеется, что его бывший клуб сможет навязать «Зениту» борьбу в российской премьер-лиге (РПЛ).

«Эта чемпионская гонка превращается в «гонку преследования», если говорить языком биатлона. Кто сейчас поменьше очков растеряет перед уходом на зимнюю паузу, тот и сможет составить конкуренцию «Зениту». Чтобы весна была интригующей, хочется пожелать «Спартаку» потерять как можно меньше очков, чтобы после перерыва было интересно наблюдать за нашим чемпионатом. Наверняка «Зенит» будет оступаться», - приводит слова Бояринцева «РБ-Спорт».

Добавим, что в следующем туре 15-м туре РПЛ «Спартак» 30 октября примет на своем поле «Торпедо». «Зенит» в этот же день сыграет в гостях с «Краснодаром».

Сине-бело-голубые за 14 матчей набрали 36 очков и лидируют в турнирной таблице, команда Гильермо Абаскаля идет на втором месте, имея 29 очков.