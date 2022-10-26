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Маттейс Де Лигт: Начинать в «Баварии» было довольно сложно, но это нормально»

Футболист перебрался в мюнхенский клуб летом этого года.
26 октября 2022 20:42

Защитник «Баварии» Маттейс Де Лигт рассказал о своей адаптации в мюнхенском клубе.

«Начинать в «Баварии» было довольно сложно, но это нормально, что нужно некоторое время, чтобы адаптироваться. Сейчас ситуация улучшилась», - приводит слова ниделандца пресс-служба УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» получит от «Баварии» 67 миллионов евро за продажу игрока. Примечательно, что эту сумму мюнхенский клуб выплатит за четыре финансовых года. В соглашении между клубами также предусмотрены бонусы в размере 10 миллионов евро. Контракт с 22-летним футболистом рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что де Лигт выступал за «Ювентус» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за туринский клуб 117 матчей, забил восемь голов и отдал три результативных паса.

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