«Барселона» – «Бавария»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 26 октября, «Барселона» примет «Баварию» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22.00 мск. За час до начала игры команды объявили стартовые составы.
«Барселона»: тер Штеген, Бельерин, Кунде, Бальде, М.Алонсо, Кессье, Ф. Де Йонг, Бускетс, Педри, Дембеле, Левандовски.
«Бавария»: Ульрайх, Мазрауи, Упомекано, Де Лигт, Дэвис, Киммих, Гнабри, Мусиала, Мане, Шупо-Мотинг.
Ранее стало известно, где бесплатно покажут матч «Барселоны» и «Баварии».
источник: «Советский спорт»