Лунев не попал в стартовый состав «Байера» на матч с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Мадридский «Атлетико» и леверкузенский «Байер» объявили стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
К слову, российский голкипер немецкого клуба Андрей Лунев остался в запасе. Место в воротах занял финн Лукаш Градецки.
«Атлетико»: Облак, Молина, Хименес, Эрмосо, Рейнилду, Корреа, Кондогбиа, Витсель, Карраско, Мората, Гризманн.
«Байер»: Градецки, Инкапье, Тапсоба, Коссуну, Амири, Андрих, Баккер, Фримпонг, Хадсон-Одои, Дьяби, Гложек.
Напомним, матч «Атлетико» – «Байер» пройдет в Мадриде и начнется в 22.00 по Москве.
источник: «Советский спорт»