Моуринью заявил, что матч против ХИК будет решающим для «Ромы» в Лиге Европы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оценил значимость для своей команды гостевого матча против ХИКа в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

«Я сосредоточен на матче, мы должны побеждать, чтобы не зависеть от других. Мы знаем, что это будет непросто, в конце первого матча я сказал, что это будет непросто даже в большинстве. Мы здесь не в отпуске, мы здесь, чтобы остаться в Лиге Европы, мы не хотим спускаться в Лигу конференции, которую выиграли в прошлом сезоне. Это будет решающий матч для нас», - сказал Моуринью журналистам на пресс-конференции.

Напомним, что «Рома» занимает третье место в группе С, отставая от второй позиции на три очка. ХИК - последний, финская команда набрала одно очко.

Матч ХИК - «Рома» пройдет 27 октября в Хельсинки и начнется в 22:00 мск.