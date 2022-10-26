«Порту» разгромил «Брюгге» в Лиге чемпионов

«Порту» в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов победил «Брюгге со счетом 4:0.

В составе португальской команды забивали Мехди Тареми дважды (33-я и 70-я минуты), Эванилсон (57) и Стивен Эуштакиу (60).

Отметим, что при счете 0:1 бельгийский клуб не забил пенальти: не переиграл голкипера форвард Ноа Ланг (52).

«Брюгге» уже гарантировал себе место в плей-офф и продолжает с 10 очками возглавлять группу В. Идущий вторым «Порту» набрал 9 очков и оторвался на 5 очков от «Атлетико» и на 6 от «Байера» эти команды сыграют между собой в вечерней сессии.

В заключительном туре группы В, который пройдет 1 ноября, «Порту» примет на своем поле «Атлетико», а «Брюгге» сыграет в гостях с «Байером».

Лига чемпионов

Группа В

5-й тур.

«Брюгге» (Бельгия) - «Порту» (Португалия) - 0:4 (0:1)

Голы: Тареми, 33, 70; Эванилсон (57), Эуштакиу (60)

Нереализованный пенальти: Ланг, 52 («Брюгге»)