«Интер» разгромил «Викторию Пльзень» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» – «Виктория Пльзень» завершился разгромной победой хозяев – 4:0.
В их составе дубль оформил Эдин Джеко. Еще по голу забили Генрих Мхитарян и Ромелу Лукаку.
Таким образом, итальянский клуб набрал 10 очков и вышел в плей-офф ЛЧ со 2-го места. Еще одним участником от группы С стала «Бавария», а «Виктория Пльзень» и «Барселона» завершили участие в турнире и поспорят за путевку в Лигу Европы.
Лига чемпионов. Групповой этап
5-й тур
Группа С
«Интер» – «Виктория Пльзень» – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – 35 Мхитарян, 2:0 – 42 Джеко, 3:0 – 66 Джеко, 4:0 – 87 Лукаку.
«Интер»: Онана, Думфрис, Ачерби, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Гозенс, 77), Мхитарян (Гальярдини, 83), Чалханоглу (Аслани, 71), Барелла, Джеко (Корреа, 71), Мартинес (Лукаку, 83).
«Виктория Пльзень»: Станек, Гавел, Гейда, Перница, Тижани (Емелка, 52), Москера, Влканова (Пиларж, 84), Калвах (Ндиай, 70), Йирка (Голик, 46), Буха, Басси (Хоры, 46).
Предупреждения: Москера (45), Перница (49).