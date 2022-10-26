Антонио Конте: Выход в следующий этап Лиги чемпионов - важная задача для «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Спортинга».

.«Выход в следующий этап турнира - важная задача каждого клуба. Это важно для нашего клуба, болельщиков, для всех нас», - приводит слова итальянского специалиста пресс-служба УЕФА.

Встреча между командами проходит сегодня, 26 октября, в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с нидерландцем Данни Маккели.