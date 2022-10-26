«Барселона» крупно проиграла «Баварии» в матче Лиги чемпионов

«Бавария» на выезде оказалась сильнее «Барселоны» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу мюнхенского клуба.
В составе победителей отличились Садио Мане (10-я минута), Эрик Максим Шупо-Мотинг (31-я) и Бенжамин Павар (90+5-я).
Таким образом, команда Юлиана Нагельсмана с 15 продолжает лидировать в квартете C. Подопечные Хави находятся на третьей позиции, имея в своем активе четыре очка.
В следующем туре «Бавария» примет дома «Интер», а «Барселона» отправится в гости к «Виктории Пльзень». Об противостояния состоятся 1 ноября.
источник: «Советский спорт»