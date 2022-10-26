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Дубль Симеоне помог «Наполи» разгромить «Рейнджерс» в матче Лиги чемпионов

Игра прошла на стадионе имени Диего Марадоны.
26 октября 2022 23:52

«Наполи» на своем поле оказался сильнее «Рейнджерс» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского клуба.

В составе победителей дубль оформил Джованни Симеоне (11-я и 16-я минуты). Также один раз отличился Лео Остигард (80-я).

Таким образом, команда Лучано Спаллетти с 15 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу квартета A. Подопечные Джованни ван Бронхорста находятся на четвертой строчке, не набрав ни одного очка.

В следующем туре «Наполи» отправится в гости к «Ливерпулю», а «Рейнджерс» примут дома «Аякс». Оба противостояния состоятся 1 ноября.

источник: «Советский спорт»
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