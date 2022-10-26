Дубль Симеоне помог «Наполи» разгромить «Рейнджерс» в матче Лиги чемпионов

«Наполи» на своем поле оказался сильнее «Рейнджерс» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского клуба.
В составе победителей дубль оформил Джованни Симеоне (11-я и 16-я минуты). Также один раз отличился Лео Остигард (80-я).
Таким образом, команда Лучано Спаллетти с 15 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу квартета A. Подопечные Джованни ван Бронхорста находятся на четвертой строчке, не набрав ни одного очка.
В следующем туре «Наполи» отправится в гости к «Ливерпулю», а «Рейнджерс» примут дома «Аякс». Оба противостояния состоятся 1 ноября.
источник: «Советский спорт»