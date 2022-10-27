Гнабри оформил ассистентский хет-трик и помог «Баварии» разгромить «Барселону»: видео всех голов

Накануне, 26 октября, «Бавария» разгромила «Барселону» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 3:0. Главным героем встречи стал Серж Гнабри, оформивший ассистентский хет-трик: он помог отличиться Садио Мане, Эрику Шупо-Мотингу и Бенжамену Павару.

Телеканал «Матч ТВ» на своем YouTube-аккаунте представил видеообзор самых ярких моментов с прошедшей встречи.

К слову, «Бавария» досрочно вышла в плей-офф ЛЧ, а «Барселона» заняла третье место в группе и отправилась в Лигу Европы.