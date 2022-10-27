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Директор «Наполи» рассказал о возможности перехода Роналду в команду

Португалец может покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой.
27 октября 2022 09:47
автор: Александр Шульгин

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал слухи о том, что клуб может подписать контракт с Криштиану Роналду в январе.

«Подписание Роналду в январе? Мы не планируем никаких подписаний в январе. Нам не нужно ничего менять в команде. Мы великолепно играем и не планируем подписывать никаких игроков на сегодняшний день», - приводит слова функционера зарубежная пресса.

Напомним, Роналду не попал в заявку на игру с «Челси» по причине своего скандального поведения во время встречи манкунианцев против «Тоттенхэма». Футболист не попал в стартовый состав и не вышел на поле по ходу матча, в связи с чем на 90-й минуте демонстративно ушел в раздевалку, а затем досрочно покинул арену.

Главный тренер команды Эрик Тен Хаг перевел игрока в молодежную команду, но позже поговорил с ним и вернул в «основу». В то же время, большинство журналистов и экспертов склоняются к тому, что португалец покинет команду в ближайшее трансферное окно.

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