Уткин потроллил «Химки», допустивших ошибку в посте про священника

Известный комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на новость о том, что футбольные «Химки» пригласили священника на клубную базу, чтобы прервать полосу неудач.

«Я говорю о пресс-релизе футбольного клуба «Химки», который стал ответом на многочисленную многоликую иронию в отношении освящения базы, не знаю чего ещё. Сказали, что во все помещения зашел священник и все там как надо окрапил.

Мне сразу бросилась в глаза одна, конечно же, опечатка. Но это была опечатка в самом важном слове. Тогда я зашел в телеграм-канал и проверил в первоисточнике. Да, эти парни, которые посвятили длинный пост в телеграме тому, какую роль играет это событие в нашей культуре, перепутали понятие «освящение» и «освещение». У них батюшка занимался «освещением». Видимо, батюшка в молодости был электриком. Или, может быть, все это делал с фонариком», - сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.

После 14 туров химчане с девятью очками занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда одержала всего две победы. В последнем матче подопечные Спартака Гогниева были биты в Москве «Спартаком» со счетом 0:5.

«Химки» начинали сезон с Сергеем Юраном, который затем уступил свое место Николаю Писареву. Другой экс-спартаковец также долго не удержался на своем посту, и вместо него назначили Гогниева.