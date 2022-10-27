Семак не считает судейство главной проблемой РПЛ

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак оценил уровень судейства в РПЛ.

«Судьи - такие же люди. Нужно понимать, что и они могут ошибаться или трактовать похожие моменты не одинаково. Нужно стараться приходить к одному стандарту. Конечно, ошибки есть, но я не могу сказать, что это главная проблема российского футбола», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба питерцев.

Напомним, после 14 туров сине-бело-голубые с 36 очками возглавляют турнирную таблицу, на семь очков опережая московский «Спартак».

В следующем матче «Зенит» 30 октября на выезде сыграет с «Краснодаром».