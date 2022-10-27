«Чуда не произошло»: президент «Барселоны» – о вылете команды из Лиги чемпионов

«Барселона» лишилась шансов на выход в плей-офф ЛЧ еще до матча с «Баварией». Игроки каталонцев вышли на поле, зная, что «Интер» обыграл «Викторию Пльзень» (4:0) и лишил их шансов на проход в следующую стадию турнира.

Президент испанского гранда Жоан Лапорта высказался по окончании матча с «Баварией» (0:3), отметив, что команда должна забыть о своем провале и сосредоточиться на других турнирах.

«Чуда не произошло, но в тяжелейшем матче нас поддерживали лучшие болельщики в мире. Мы должны двигаться дальше, мы продолжаем бороться в чемпионате Испании. «Барса» должна показать, что мы способны прибавлять», – заявил функционер журналисту Хорди Бланко.