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Семак высказался о будущем Сутормина

Наставник вырази желание сохранить футболиста в команде.
27 октября 2022 12:18
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о том, что полузащитник команды Алексей Сутормин может перейти в «Ростов».

«Никаких разговоров ни с Алексеем Суторминым, ни с его агентом по поводу перехода не было и нет. Мы рассчитываем на то, что он останется с нами», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба питерцев.

Напомним, в текущем сезоне Сутормин провел десять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее СМИ стало известно о том, что футболист недоволен своим положением в команде и планирует покинуть «Зенит». По слухам, игроком интересуется «Ростов».

источник: ФК «Зенит»
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