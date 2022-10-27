Семак высказался о будущем Сутормина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о том, что полузащитник команды Алексей Сутормин может перейти в «Ростов».

«Никаких разговоров ни с Алексеем Суторминым, ни с его агентом по поводу перехода не было и нет. Мы рассчитываем на то, что он останется с нами», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба питерцев.

Напомним, в текущем сезоне Сутормин провел десять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее СМИ стало известно о том, что футболист недоволен своим положением в команде и планирует покинуть «Зенит». По слухам, игроком интересуется «Ростов».