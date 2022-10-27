От ФИФА требуют заменить Иран на чемпионате мира Украиной или Италией

Западное сообщество требует, чтобы ФИФА не допустила до чемпионата мира в Катаре сборную Ирана, которая прошла на него через азиатскую квалификацию.

Причиной называется нарушение прав женщин в Исламской Республике.

Правозащитная организация Open Stadiums предлагает заменить Иран Украиной, а посол постоянного представительства Доминики при ООН Паоло Дзамполли - Италией. Напомним, обе европейские сборные уступили своим соперникам в стыковых матчах.

Добавим, что сборная Ирана должна сыграть на чемпионате мира в группе В с национальными командами Англии, США и Уэльса.