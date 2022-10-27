Главный тренер «Зенита» Семак назвал «Краснодар» одной из лучших команд в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о следующем сопернике его команды «Краснодаре».

«У «Краснодара» есть свои плюсы, на которые мы должны обращать внимание. Команда хорошо укомплектована, достаточно опытная, есть молодые быстрые игроки, которые хотят проявить себя. Олусегун, Баньяц — тоже очень прилично смотрится, Ахметов набрал прекрасную форму, Сперцян, Кордоба... Конечно, эта команда — одна из лучших в нашем чемпионате — приличная атакующая линия, быстрая оборонительная линия», - приводит слова главного тренера «Зенита» пресс-служба клуба.

Команды сыграют между собой в рамках 15-го тура российской премьер-лиге (РПЛ). Матч пройдет 30 октября в Краснодаре и начнется в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что «Зенит» лидирует в РПЛ с семиочковым отрывом. «Краснодар», в свою очередь, идет пятым с отставанием от второго места в пять очков.