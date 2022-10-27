Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Семак заявил, что «Зениту» не достает Лиги чемпионов: Это возможность игрокам расти

Российские клубы отстранены от еврокубков.
27 октября 2022 13:39
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об отсутствии для его команды Лиги чемпионов.

«Что касается Лиги чемпионов, конечно, нам ее не хватает. Это лучший турнир в клубном футболе. Не хватает ее атмосферы. Что она еще нам давала помимо финансовой составляющей для клуба? Это возможность игрокам расти и проявлять себя, чтобы попасть в более сильные клубы. Для нас это показатель конкурентоспособности. Как мы готовы, в какую сторону нужно двигаться, чтобы быть сильнее. Игры с сильными клубами показывают слабые стороны игры нашей команды», - сказал главный тренер «Зенита» пресс-службе клуба.

Добавим, что в прошлом сезоне «Зенит» занял третье место в группе Лиги чемпионов и вышел в плей-офф Лиги Европы, где уступил испанскому «Бетису» (2:3, 0:0).

Напомним, что российские клубы отстранены от турниров УЕФА до особого уведомления.

Это интересно:
Суперкомпьютер предсказал победу сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре
В финале встретятся Месси и Роналду.
27.10.2022 14:25
Футбол
автор: Максим Скороходов
Кристофер Ру: Головин — лучший российский игрок в Европе
Французский журналист газеты «Nice-Matin» Кристофер Ру поделился мнением об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина.
27.10.2022 14:06
Футбол
Тренер «Динамо» заявил, что у него нет проблем с Тюкавиным: Уверен, он будет прогрессировать дальше
Йоканович доволен отношением молодого форварда к делу.
27.10.2022 14:05
Футбол
автор: Максим Скороходов
Винисиус рассказал, как они с Бензема смогли заменить в «Реале» Роналду
Француз стал обладателем «Золотого мяча».
27.10.2022 13:52
Футбол
автор: Александр Шульгин
Месси забил лучший гол недели в Лиге чемпионов (видео)
Аргентинец поразил ворота соперника эффектным ударом внешней стороной стопы.
27.10.2022 13:51
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Семак заявил, что «Зениту» не достает Лиги чемпионов: Это возможность игрокам расти
Российские клубы отстранены от еврокубков.
27.10.2022 13:39
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент Фати пригрозил руководству «Барселоны» уходом игрока по окончании сезона
Впрочем, боссы каталонцев спокойно отнеслись к этому вопросу.
27.10.2022 13:18
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Главный тренер «Зенита» Семак назвал «Краснодар» одной из лучших команд в РПЛ
Клубы сыграют друг с другом в 15-м туре.
27.10.2022 13:04
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Зенит» сыграет товарищеский матч с иранским клубом «Сепахан»
Встреча запланирована на 27 ноября.
27.10.2022 12:51
Футбол
автор: Александр Евграфов
От ФИФА требуют заменить Иран на чемпионате мира Украиной или Италией
Запад продолжает попирать спортивный принцип.
27.10.2022 12:48
Футбол
автор: Максим Скороходов
Касаткина — в финале года, Кудерметова — нет, Медведев и Рублев — почти. Новые приключения наших нейтралов
Теннисный сезон близок к финальной кульминации. Только что определились все участницы женского итогового супертурнира, где сыграет Дарья Касаткина. А у мужчин за места в такой же элитной восьмерке борются в эти дни Даниил Медведев с Андреем Рублевым.
Реанимация «Тампы» по-русски. Как Кучеров и Сергачев вытащили вице-чемпиона со дна НХЛ (видео)
Голы Никиты Кучерова и Михаила Сергачева помогли «Тампе» одержать волевую победу в гостях над «Анахаймом» (4:2) в матч чемпионата НХЛ.
«Бавария» — топ, Левандовски — на выход! В Лиге чемпионов определились очередные участники плей-офф
После пятого тура Лиги чемпионов в весеннюю стадию турнира попали «Интер», «Порту» и «Ливерпуль», а вот «Барселона», «Атлетико» и «Аякс» досрочно отвалились.
«Не мужик!» Как критикуют Даню Милохина за «разрыв» с Евгенией Медведевой
У двукратной чемпионки мира в одиночном катании Евгении Медведевой внезапно появился повод для расстройства.
«Лига Ставок» и ФХР проведут международный турнир. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
В редакции Brodude начали делать ставки на спорт. Первый же игрок легко заработал 35 тысяч рублей
Авторы Brodude решили познакомиться с миром букмекерства — и быстро перешли от теории к практике в приложении «Лиги Ставок».
Сколько это стоит и в чем риски. Каким будет российский футбол после интеграции новых территорий
Футбольные клубы Крыма, ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья интегрируют в РФС, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Плеймейкер» разбирается в подробностях.
Ничушкин победил Панарина, а Георгиев — Шестеркина. Как прошел «русский вечер» в Нью-Йорке (видео)
Российские вратари Александр Георгиев и Игорь Шестеркин, а также забросивший шайбу Валерий Ничушкин стали главными героями матча НХЛ между «Рейнджерс» и «Колорадо» (2:3Б).
Месси приблизился к Роналду, Холанд не расстроил «Боруссию», «Юве» подсластил пилюлю. В Лиге чемпионов — голевой фейерверк!
Пятый тур ЛЧ обеспечил место в плей-офф «Бенфике», «ПСЖ», «Реалу», «Челси» и дортмундской «Боруссии».
Малинин-мания в США и премьера Москвиной в Питере. Что нового в фигурном катании
17-летний американец русского происхождения Илья Малинин великолепно исполнил аксель в четыре с половиной оборота и выиграл первый этап международной серии Гран-при.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика