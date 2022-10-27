Семак заявил, что «Зениту» не достает Лиги чемпионов: Это возможность игрокам расти

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об отсутствии для его команды Лиги чемпионов.

«Что касается Лиги чемпионов, конечно, нам ее не хватает. Это лучший турнир в клубном футболе. Не хватает ее атмосферы. Что она еще нам давала помимо финансовой составляющей для клуба? Это возможность игрокам расти и проявлять себя, чтобы попасть в более сильные клубы. Для нас это показатель конкурентоспособности. Как мы готовы, в какую сторону нужно двигаться, чтобы быть сильнее. Игры с сильными клубами показывают слабые стороны игры нашей команды», - сказал главный тренер «Зенита» пресс-службе клуба.

Добавим, что в прошлом сезоне «Зенит» занял третье место в группе Лиги чемпионов и вышел в плей-офф Лиги Европы, где уступил испанскому «Бетису» (2:3, 0:0).

Напомним, что российские клубы отстранены от турниров УЕФА до особого уведомления.