Винисиус рассказал, как они с Бензема смогли заменить в «Реале» Роналду

Бразильский полузащитник мадридского «Реала» Винисиус рассказал о своем взаимодействии с Каримом Бензема как на поле, так и за его пределами, а также поведал, как как в клубе справились с уходом Криштиану Роналду.

«Карим учит меня чему-то новому каждый день, поэтому я делаю всё, для того чтобы помочь ему забить также много голов, как и в прошлом сезоне. Он человек, который очень много мне помогает, а я, в свою очередь, пытаюсь помогать ему на поле. После того, как он так долго играл вместе с Криштиану Роналду, ему очень важно быть звездой команды, и я счастлив помогать ему в этом», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, после 11 туров «Реал» с 31 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Также «сливочные» успешно решили задачу по выходу в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако еще могут уступить первое место в своей группе «Лейпцигу».

Бензема стал обладателем «Золотого мяча», который был ему присужден по результатам прошлого сезона.