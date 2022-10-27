Тренер «Динамо» заявил, что у него нет проблем с Тюкавиным: Уверен, он будет прогрессировать дальше

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим команды Константином Тюкавиным.

«Да, сейчас для меня первым выбором является Фёдор Смолов, а вторым – Тюкавин. При этом мы провели 18 матчей, и в 17 из них Костя принял участие. Он является одним из самых талантливых российских форвардов и будущим нашего клуба. С ним нет никаких проблем, он всегда очень усердно работает на тренировках и готов помочь команде в любой момент матча. Уверен, что он будет прогрессировать дальше. Если бы Тюкавин играл больше Смолова, вы бы, наверное, задали тот же вопрос. Конечно, все хотят играть как можно больше», - приводит слова главного тренера «Динамо» пресс-служба бело-голубых.

Добавим, что в текущем сезоне 20-летний форвард забил три мяча и отдал две голевые передачи, при этом Тюкавин получает на поле 40 процентов игрового времени.

Ранее недовольный последними цифрами агент форварда Алексей Сафонов через СМИ пригрозил «Динамо» трансфером своего клиента.