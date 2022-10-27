Кристофер Ру: Головин — лучший российский игрок в Европе

«Головин — один из самых техничных игроков в команде, но он должен забивать больше. У него есть качества, позволяющие быть более «убийственным» перед воротами.

Филипп Клеман (главный тренер «Монако». — Sport24) считает, что он добился огромного физического прогресса. Он прав. С самого начала подготовки и товарищеских матчей мы видели, как он защищался и бегал больше, чем в прошлом. В этом сезоне у него больше нет мышечных травм, которые испортили его первые сезоны в «Монако». Но он все еще слишком часто получает желтые карточки. Для атакующего игрока это вопиюще.

Однако он стал одним из самых постоянных футболистов «Монако». Сейчас Головин — лучший российский игрок в Европе», —цитирует Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний Александр Головин провел за «Монако» 17 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.