Семак - о составе «Зенита»: Те игроки, которые выходят, сильнее в своих позициях

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как выбирает стартовый состав своей команды.

Напомним, ранее футболист команды Алексей Сутормин пожаловался на недостаток игрового времени.

«На мой взгляд, состав, который есть, достаточен на сегодняшний день, чтобы готовиться и к чемпионату, и к Кубку.

Играть должны сильнейшие — есть определенные задачи, которые стоят, определенные приоритеты в решении этих задач. Те игроки, которые выходят, сильнее в своих позициях, чем те, которые не выходят. Это конкуренция. Мы должны подменить или того, кто устал, или кто-то действительно сильнее, чем тот, кто играет», - сказал главный тренер «Зенита» пресс-службе клуба.

В российской премьер-лиге команда Семака лидирует с семиочковым отрывом. 30 октября ей предстоит гостевой матч против «Краснодара».

В ФОНБЕТ Кубке России сине-бело-голубые занимают третье место в своей группе, уступая «Крыльям Советов» по дополнительным показателям, а лидирующему «Спартаку» - 6 очков.

В пятом туре турнира «Зенит» сыграет в гостях с аутсайдером группы «Факелом», который не набрал ни одного очка.