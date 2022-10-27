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«Челси» переманил из «Саутгемптона» скаута Шилдса

Ранее специалист работал в «Манчестер Сити».
27 октября 2022 15:15
автор: Максим Скороходов

«Челси» объявил о назначении Джо Шилдса содиректором по подбору персоналом и талантов.

Данную должность Шилдс занимает в настоящий момент в «Саутгемптоне», к «синим» он перейдет по окончании контрактных обязательств перед «святыми», вероятно, в следующем сезоне.

«Джо — еще одно замечательное пополнение в «Челси», и мы очень рады видеть его в команде. У нас есть четкий план, и мы применяем современную философию, основанную на методе нахождения талантливых людей. Мы собираем глубокую и сплоченную управленческую команду, которая стремится сделать «Челси» победителем. У Джо отличный послужной список, понимание игры и футболистов. Мы знаем, что у нас есть еще один сильный лидер и командный игрок, который поможет нам продолжать строить наш футбольный клуб мирового уровня», приводит пресс-служба «Челси» слова владельцев клуба Тодда Боули и Бехдада Эгбали.

Напомним, что накануне, 26 октября, «Челси» объявил о том, что в клуб перейдет технический директор «Монако» Лоуренс Стюарт, в английской команде он займет аналогичную должность.

источник: ФК «Челси»
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