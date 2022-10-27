Дмитрий Селюк: «Монако» не проиграет «Ференцварошу» и, вероятно, выиграет

Прогноз на этот матч мы попросили дать постоянного эксперта «Советского спорта» Дмитрия Селюка.

- Обе команды для нас не чужие, в виду того, что «Ференцварош» тренирует Станислав Черчесов, а в «Монако» играет Александр Головин. Матч будет сложным, будет упорная борьба.

Но скажу так: у «Монако» очень приличная команда, уверен, что французы не проиграют. И даже с большой вероятностью выиграют.

НАШ АНОНС

Матч «Ференцварош» - «Монако» пройдет сегодня в Будапеште на «Гроупама Арене». Начало в 22.00. Прямая трансляция на «Матч ТВ».