Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко объявил о завершении карьеры.

Последние пять лет форвард выступал в третьем по силе дивизионе страны, который в настоящий момент называется второй лигой. Его клубами в ней были «Арарат» и «Знамя», во втором он завершил карьеру.

Отметим, что сегодня КДК РФС выписал Павлюченко восьмиматчевую дисквалификацию за потасовку.

«Карьера давно закончена была, а то, что я играл за «Знамя» — это просто для себя, поделиться опытом с молодыми ребятами. Сейчас я понял, что окончательно пора заканчивать с этим. Нервы, как видите, уже иногда сдают. Мне 40 лет, уже хватит. Второй дивизион — не такой высокий уровень, но там молодые ребята, с которыми мне уже тяжеловато тренироваться, другие скорости», - приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».

Также форвард на протяжении своей карьеры выступал за ставропольское «Динамо», «Ротор», «Спартак», «Локомотив», «Кубань», «Урал» и английский «Тоттенхэм».

В составе «Спартака» Павлюченко выиграл Кубок России, а в сборной страны «спящий гигант» завоевал бронзовые медали Евро-2008, куда бы команда под руководством Гуса Хиддинка не попала был без победного дубля Романа в отборочном матче против Англии (2:1).