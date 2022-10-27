Бывший президент «Торпедо» считает, что Геркуса можно увольнять, если клуб смирился с вылетом из РПЛ

Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал требования фанатов московской команды отправить в отставку руководство автозаводцев во главе с Ильей Геркусом.

«Если уже смирились с тем, что не сохранят там место, тогда могут увольнять Геркуса и кого угодно», - приводит слова функционера «РБ-Спорт».

Отметим, что автозаводцы замыкают турнирную таблицу РПЛ, набрав после 14 матчей 6 очков с отставанием от зоны переходных матчей на аналогичное количество очков. В 15-м туре «Торпедо» сыграет в гостях со «Спартаком». Игра пройдет 30 октября.