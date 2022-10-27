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«Мы ему сочувствуем»: Мюллер – об отношении игроков «Баварии» к Роберту Левандовски

Этим летом поляк покинул команду и перешел в «Барселону».
27 октября 2022 17:00
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски посетил раздевалку «Баварии» после матча Лиги чемпионов (0:3). Об этом рассказал полузащитник мюнхенского гранда Томас Мюллер.

«Всегда приятно видеть Леви снова. Но, конечно, мы сочувствуем ему, особенно зная, насколько он амбициозен», – приводит слова Мюллера журналист Тоби Альтшаффль.

Напомним, «Барселона» потеряла шансы на выход в плей-офф ЛЧ и сыграет в Лиге Европы.

Что касается Левандовски, то «Бавария» предлагала игроку продлить контракт, но он решил уйти в «Барселону».

источник: «Советский спорт»
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