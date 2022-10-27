«Бавария» может продлить контракт с Шупо-Мотингом

Немецкая «Бавария» планирует продлить контракт с нападающим Эриком-Максимом Шупо-Мотингом. Об этом сообщает журналист Флориан Платтенберг.
По данным источника, стороны начнут переговоры по завершении чемпионата мира-2022.
Действующее соглашение форварда с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2023 года.
Напомним, что Шупо-Мотинг перебрался в «Баварию» из «ПСЖ» в октябре 2020-го на правах свободного агента. С тех пор камерунец провел за команду 69 матчей, забил 24 гола и отдал восемь результативных передач.