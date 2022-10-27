РФС признал ошибочным удаление защитника «Крыльев Советов» Бейла в матча с «Уралом»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала ошибкой решение Кирилла Левникова удалить защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла за игру рукой в штрафной площади на 25-й минуте гостевой игры с «Уралом» (1:2) в 14-м туре РПЛ.

По мнению ЭСК РФС, не факт что мяч летел в створ ворот после удара игрока «шмелей», к тому же преградить его движение мог еще один футболист самарского клуба.

При этом ЭСК РФС отметила, что в пользу «Урала» должен был быть назначен пенальти на 57-й минуте игры на фоле Александра Солдатенкова против Лео Гогличидзе. Отметим, что данный эпизод проверялся с помощью системы ВАР.