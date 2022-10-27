Хиддинк - об уходе Павлюченко из футбола: Надеюсь, он будет передавать свой опыт молодому поколению

Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк прокомментировал решение нападающего Романа Павлюченко завершить футбольную карьеру.

Последние пять лет форвард выступал в третьем по силе дивизионе страны, который в настоящий момент называется второй лигой. Его клубами в ней были «Арарат» и «Знамя», во втором он завершил карьеру.

«Надеюсь, он будет передавать свой опыт и передаст свои личностные качества молодому поколению», - приводит слова нидерландского специалиста «РБ-Спорт».

Также форвард на протяжении своей карьеры выступал за ставропольское «Динамо», «Ротор», «Спартак», «Локомотив», «Кубань», «Урал» и английский «Тоттенхэм».

В составе «Спартака» Павлюченко выиграл Кубок России, а в сборной страны «спящий гигант» завоевал бронзовые медали Евро-2008, куда бы команда под руководством Гуса Хиддинка не попала был без победного дубля Романа в отборочном матче против Англии (2:1).