Клопп оштрафован за неподобающее поведение в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заплатит штраф в 30 тысяч фунтов стерлингов за неподобающее поведение в матче с «Манчестер Сити», сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA).

Судья Энтони Тейлор показал Клоппу красную карточку на 86-й минуте встречи после того, как наставник «Ливерпуля» резко высказался по поводу решения рефери не назначать штрафной удар за опасный фол против игрока «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

В матче 11-го тура «Ливерпуль» выиграл у «Манчестер Сити» - 1:0. «Горожане» набрали 26 очков и занимают второе место в английской премьер-лиге, у «Ливерпуля» 16 очков и восьмое место в турнирной таблице.