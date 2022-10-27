Браун - об Антони: Его левая - волшебная палочка, как у Месси или Марадоны

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун поделился мнением о вингере английского клуба Антони.

«Левая нога Антони - все равно что волшебная палочка, как у Месси или Марадоны. У него большое мастерство и самообладание», - приводит слова экс-футболиста зарубежная пресса.

Напомним, что Антони перешел в стан «красных дьяволов» из амстердамского «Аякса» в августе 2022 года за 95 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 10 матчей и забил три гола.

Действующее соглашение бразильца рассчитано до лета 2027-го. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста манкунианцев составляет 75 млн евро.