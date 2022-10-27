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Трансферная стоимость Дзюбы снизилась с шести до четырех миллионов евро

Экс-капитан сборной России не может заслужить место в составе «Адана Демирспор».
27 октября 2022 19:17
автор: Максим Скороходов

Популярный портал Transfermarkt снизил трансферную стоимость бывшего капитана сборной России Артема Дзюбы.

Согласно обновленному ценнику, Дзюбу можно попытаться купить за четыре миллиона евро, раньше его рыночная стоимость составляла шесть миллионов.

Напомним, этим летом Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» до конца текущего сезона.

Артем провел за новый клуб пять матчей, в которых забил один гол. В последнем матче «Адана Демирспор» не стала включать 34-летнего форварда в заявку.

источник: Transfermarkt
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