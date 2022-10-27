Два племянника главы Чечни Рамзана Кадырова завершили игровую карьеру в «Ахмате»

Полузащитник Халид Кадыров и нападающий Абубакар Кадыров завершили игровую карьеру в футбольном клубе «Ахмат», сообщает Telegram-канал грозненской команды.

По данным источника они продолжат трудовую деятельность в министерстве спорта Чеченской Республики. Халид назначен помощником министра по физической культуре и спорту, а Абубакар стал генеральным директором академии футбола «Рамзан».

«Их работа будет связана непосредственно с воспитанием, обучением и подготовкой юных футболистов», - говорится в сообщении.

Оба футболиста являются племянниками главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.