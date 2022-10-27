«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за нападающим «Аякса» Гакпо

«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за нападающим «Аякса» Коди Гакпо, сообщает журналист Дин Джонс.

По его данным, «МЮ» может предпринять попытку купить 23-летнего футболиста в следующее зимнее или летнее трансферное окно. Однако, форвардом также интересуются лондонский «Арсенал» и мадридский «Реал».

Transfermarkt оценивает футболиста в 35 млн евро, его контракт с «Аяксом» действует до 2026 года.

В текущем сезоне Гакпо забил 13 мячей и отдал аналогичное количество голевых передач в 20 матчах во всех турнирах.