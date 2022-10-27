Суркис рассказал, при каких обстоятельствах Луческу сможет уйти из киевского «Динамо»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, при каких обстоятельствах Мирча Луческу сможет уйти с поста главного тренера киевской команды.

«У нас контракт построен на джентльменских началах. Луческу может уйти в любую минуту, но он не может уйти не победителем», - приводит слова руководителя зарубежная пресса.

Напомним, что румынский специалист возглавил украинский клуб в июле 2020 года. Он вместе с командой стал чемпионом Украины, победителем Кубка страны и обладателем Суперкубка Украины.

В нынешнем сезоне «Динамо» в чемпионате страны провело семь матчей, три раза победила, однажды сыграло вничью и трижды уступило.