«Спартак» сыграет в матче с «Торпедо» в ретроформе с классическим ромбом (фото)

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что команда сыграет в матче 15-го тура чемпионата России с «Торпедо» в ретроформе без спонсорских логотипов.

Напомним, что встрече между командами состоится 30 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» с 29 очками располагается на второй позиции. «Торпедо» находится на 16-й строчке, имея в своем активе лишь шесть очков.