ПСВ обыграл «Арсенал», прервав четырехматчевую победную серию лондонского клуба в ЛЕ

Нидерландский ПСВ на своем поле принимал английский «Арсенал» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Эйндховена.
В составе хозяев отличились Верман (56-я минута) и Люк Де Йонг (63-я).
Таким образом, команда Рууда ван Нистелроя с 10 очками располагается на второй позиции квартета A. Подопечные Микеля Артеты находятся на первой строчке, имея в своем активе 12 очков.
В следующем туре ПСВ отправится в гости к «Буде-Глимт», а «Арсенал» сыграет в Лондоне с «Цюрихем». Оба противостояния состоятся 3 ноября.
источник: «Советский спорт»