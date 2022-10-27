«Ювентус» вступил в гонку за Гимарайнша

Руководство «Ювентуса» желает побороться за полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнша в следующее трансферное окно. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что главному тренеру «бьянконери» Массимилиано Аллегри симпатичен бразильский хавбек, поэтому игрок может оказаться тем недостающим звеном для налаживания игры в итальянской команде. Ранее сообщалось, что за 24-летним футболистом следят «Реал», «Барселона» и «Челси».

Добавим, что представители нынешнего клуба не хотят расставаться с полузащитником и могут предложить игроку новый контракт на выгодных финансовых условиях. Рыночная стоимость Гимарайнша оценивается в в 50 миллионов евро.

Напомним, что бразилец перешел в «Ньюкасл» из «Лиона» в январе 2022 года. За время проведенное в клубе футболист отыграл 27 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.