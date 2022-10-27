Ди Мария заявил, что не собирается покидать «Ювентус» зимой

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария отреагировал на информацию о том, что в январе он перейдет в «Росарио Сентраль».

«Я очень счастлив в этом замечательном клубе, очень счастлив в этом городе. И, когда я вернусь в строй, я отдам команде лучшее, что есть у меня», - написал аргентинец в соцсетях.

Напомним, что Анхель перебрался в «Ювентус» из «ПСЖ» в июле 2022 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за туринскую команду семь матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2023-го. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 12 млн евро.