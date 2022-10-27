Защитник «Арсенала» Пабло Мари получил ножевое ранение в торговом центре

Защитник «Арсенала» Пабло Мари, на правах аренды выступающий в «Монце», получил ножевое ранение в торговом центре в Италии. Об этом сообщают зарубежные СМИ. По данным источника, испанец находился в сознании, его жизненно важные органы не пострадали.

Отмечается, что происшествие случилось 27 октября, когда один мужчина схватил с прилавка нож и начал беспорядочно наносить удары посетителям гипермаркета.

В нынешнем сезоне Мари провел за итальянский клуб восемь матчей в чемпионате страны и забил один гол.