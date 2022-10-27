Нападающий «Челси» Хаверц отказался от трансфера в «Баварию» летом 2022 года

Касаткина — в финале года, Кудерметова — нет, Медведев и Рублев — почти. Новые приключения наших нейтралов

Теннисный сезон близок к финальной кульминации. Только что определились все участницы женского итогового супертурнира, где сыграет Дарья Касаткина. А у мужчин за места в такой же элитной восьмерке борются в эти дни Даниил Медведев с Андреем Рублевым.