Нападающий «Челси» Хаверц отказался от трансфера в «Баварию» летом 2022 года

Форвард «Челси» Кай Хаверц отверг «Баварию» в летнее трансферное окно. Представители мюнхенцев интересовались футболистом, однако игрок сборной Германии изъявил желание остаться в составе лондонцев. Об этом сообщает немецкая пресса.
Отмечается, что трансфером 23-летнего немца руководство «Баварии» желала компенсировать уход главной звезды клуба – Роберта Левандовски. Хаверц мог вписаться в систему Юлиана Нагельсмана на позиции форварда.
Ранее сообщалось, что немецкий нападающий интересен «Манчестер Сити».
В текущем сезоне Хаверц 15 раз появился на поле и отметился тремя забитыми мячами. Рыночная стоимость немца оценивается в 70 миллионов евро.