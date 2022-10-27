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Нападающий «Челси» Хаверц отказался от трансфера в «Баварию» летом 2022 года

Немецкий футболист выступает за лондонский клуб с сезона-2020/21.
27 октября 2022 23:10
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Челси» Кай Хаверц отверг «Баварию» в летнее трансферное окно. Представители мюнхенцев интересовались футболистом, однако игрок сборной Германии изъявил желание остаться в составе лондонцев. Об этом сообщает немецкая пресса.

Отмечается, что трансфером 23-летнего немца руководство «Баварии» желала компенсировать уход главной звезды клуба – Роберта Левандовски. Хаверц мог вписаться в систему Юлиана Нагельсмана на позиции форварда.

Ранее сообщалось, что немецкий нападающий интересен «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Хаверц 15 раз появился на поле и отметился тремя забитыми мячами. Рыночная стоимость немца оценивается в 70 миллионов евро.

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