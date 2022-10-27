«Арсенал» выступил с заявлением по поводу Пабло Мари, который получил ножевое ранение

Пресс-служба «Арсенала» выступила с заявлением относительно инцидента с защитником клуба Пабло Мари, выступающего на правах аренды за «Монцу».

Игрок получил ножевое ранение в торговом центре в Италии, когда один мужчина схватил с прилавка нож и начал беспорядочно наносить удары посетителям гипермаркета.

«Мы связались с агентом Пабло, который сказал нам, что он в больнице и серьезно не пострадал. Наши мысли с Пабло и другими жертвами этого ужасного инцидента», - говорится в сообщении «канониров».

В нынешнем сезоне Мари провел за итальянский клуб восемь матчей в чемпионате страны и забил один гол.