«Ференцварош» Черчесова обеспечил себе выход в плей-офф ЛЕ, сыграв вничью с «Монако» Головина

«Ференцварош» на своем поле принимал «Монако» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей отличился Виссам Бен Йеддер (31-я минута).

Хозяева ответили забитым мячом в исполнении Кристоффер Захариассен (82-я).

Российский полузащитник Александр Головин отыграл весь матч, но не отметился результативными действиями.

Таким образом, команда Филиппа Клемана с семью очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы квартета H. Подопечные Станислава Черчесова с десятью очками находятся на первой строчке и обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

В следующем туре «Ференцварош» отправится в гости к «Трабзонспору», а «Монако» сыграет дома против «Црвены Звезды». Обе встречи состоятся 3 ноября.