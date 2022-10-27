Тренер сборной Бельгии объяснил, почему Де Брюйне является лидером национальной команды

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о своем отношении к полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину Де Брюйне.

Отмечается, что тренер считает, что 31-летний бельгиец может сыграть ключевую роль в сборной на предстоящем чемпионате мире в Катаре.

«У нас есть игроки, которые находятся на пике своей карьеры, и для меня Де Брюйне — лучший плеймейкер в мировом футболе. Он получил самую высокую позицию среди бельгийских игроков в голосовании «Золотого мяча». Роль, которую он играет в «Манчестер Сити», и то, как он развивается, делают его одной из звезд турнира, а не только сборной Бельгии», — приводят слова Мартинеса британские СМИ.

Напомним, что для сборной Бельгии чемпионат мира начнется 23 октября с домашнего матча против сборной Канады. В следующих двух турах группового этапа ЧМ подопечным Роберто Мартинеса предстоит сыграть со сборными Марокко (27 ноября) и Хорватии (1 декабря). За основную сборную Бельгии Де Брюйне дебютировал в августе 2010 года. С того момента хавбек отыграл 93 матча, забил 25 голов и отдал 46 результативных передач.