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В «Шахтере» заявили, что Мудрик не уступает Винисиусу и Мбаппе

21-летний футболист забил три гола за пять матчей в ЛЧ.
28 октября 2022 00:07
автор: Глеб Шевяков

Помощник директора «Шахтера» по футболу Карло Николини поделился мнением об интересе топовых клубов к полузащитнику «горняков» Михаилу Мудрику.

Ранее отмечалось, что в подписании украинца заинтересованы «Реал» и «Ювентус».

«Сейчас все внимание акцентировано на игроке. Есть много претендентов из Англии, один – из Испании, вариант – из Франции. Но за него придется заплатить соответствующе. Мудрик, наряду с Мбаппе, Леау и Винисиусом, является лучшим игроком на своей позиции», – приводит слова Николини итальянская пресса.

Напомним, что 21-летний полузащитник является воспитанником донецкого «Шахтера». За основной состав футболист дебютировал в октябре 2018 года в матче 1/8 финала Кубка Украины против донецкого «Олимпика». За «горняков» Мудрик сыграл 37 матчей, забил восемь голов и отдал 16 результативных передач. Рыночная стоимость полузащитника оценивается в 15 миллионов евро.

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