Артета оказался разочарован поражением «Арсенала» от ПСВ в матче Лиги Европы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после поражения своей команды от ПСВ (0:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

«Очень разочарован. Мы были далеки от нашего уровня, и знаем, что в Европе очень трудно побеждать», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

Команда Рууда ван Нистелроя с 10 очками располагается на второй позиции квартета A. Подопечные Артеты находятся на первой строчке, имея в своем активе 12 очков.

В следующем туре ПСВ отправится в гости к «Буде-Глимт», а «Арсенал» сыграет в Лондоне с «Цюрихем». Оба противостояния состоятся 3 ноября.