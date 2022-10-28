Тен Хаг доволен победой «Манчестер Юнайтед» над «Шерифом»: Мы доминировали по ходу матча

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий после победы своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы над «Шерифом» (3:0).

«Мы доминировали по ходу матча, играли на половине поля соперника, не покидая ее, создали множество голевых моментов и забили три мяча», - приводит слова нидерландского специалиста пресс-служба УЕФА.

Команда тен Хага с 12 очками располагается на втором месте турнирной таблицы квартета E и обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Подопечные Юрия Вернидуба находятся на третьей строчке, имея в своем активе три очка.

В следующем туре «МЮ» отправится в гости к «Реал Сосьедаду», а «Шериф» сыграет в Молдавии с «Омонией». Оба противостояния состоятся 3 ноября.